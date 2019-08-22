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سجال بين إبراهيم سعيد وكهربا يكشف مفاجأة عن أزمته مع الزمالك

الرياضة

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

أحمد عادل شعبان

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كهربا

ابراهيم سعيد

دخل إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - في سجال مع محمود عبد المنعم "كهربا" - لاعب الزمالك السابق - بعد احتفاله بوصول البطاقة الدولية المؤقتة عقب رحيله من الأبيض دون موافقة إدارته.

و في أعقاب احتفال كهربا المفاجيء ، قال إبراهيم سعيد في تغريدة على تويتر: "أنت عارف إني بحبك، وقف بقي كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي، متزعلش الناس منك .. جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك علي فكره متخسرهمش، ربنا يوفقك في اللي جاي".

و رد كهربا على تغريدة إبراهيم سعيد قائلا:"أنت أخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك لمحترم عمره ما هيكون طرف أنا عمري مدخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع أشخاص بالعكس تمامًا... أنا بقدر جمهور الزمالك الأصيل و ليس الأشخاص المندسون ذوي الأغراض فهم ليس من هذا الجمهور والطرف فالمشكلة عارف نفسه .. متقلقش أخوك مركز أوي".

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