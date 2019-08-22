  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم

سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

ارشيف

مكافآت وإعفاء من مصروفات الجامعة لأبطال العالم بـ"اليد"

أرشيفية

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

أول تعليق لـ"عصام فرج" بعد تعيينه أمينًا للأعلى للإعلام

سلمى اللومي

خطأ فادح من مرشحة رئاسية عن الدستور

الخطيب

مفاجأة.. الأهلى يعرض هذا اللاعب للبيع

الفيشاوي وهند الحناوي

"الفيشاوي" يكشف مفاجأة "صادمة" عن هند الحناوي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

اختطاف سائحة

لغز اختطاف "سائحة سعودية" في هذه الدولة

ارشيف

صادم.. سحل عراقية بمطار مشهد الإيراني

وزير إسرائيلي: تصويتي لـ نتنياهو مقابل نسف غزة

الحياة السياسية

نتنياهو
نتنياهو

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

فضيحة جديدة لـ سارة نتنياهو مع قائد الطائرة

#

هذا ما حمله وزير التسامح الإماراتي لـ الغزواني"

#

مطلب صادم من يهود اليمن لـ"نتنياهو"

#

لأول مرة.. وزير مثلي في حكومة نتنياهو

عرض الوزير بتسلائيل سموتريتش وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر  الكابينت، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل نسفه لمباني غزة.

وفيما يخص منحه صوته الانتخابي قال الوزير الإسرائيلي في تصريح عبر القناة 12 العبرية: "سيدي رئيس الوزراء نتنياهو، أنا أؤيد نسف المباني في غزة، وأنا أضمن لك صوتي في الكابينت بهذا الصدد".

وحول تنفيذ عمليات اغتيال لقادة حماس والفصائل قال وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغابي في مقابلة مع إذاعة الجيش: "عدم تنفيذ عمليات اغتيال لقادة حماس والمنظمات في غزة راجع إلى علمنا من التجربة السابقة أن القيام بمثل هذه الخطوة معناها العملي حرب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي
» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة