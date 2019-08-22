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حيلة غير متوقعة لهروب المشاهير من ازدحام المرور

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سيارات اسعاف 8/5/207
سيارات اسعاف 8/5/207

وكالات - سارة أشرف

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دكتور أسنان

يهرب المشاهير والمدرسون الخصوصيون من أصحاب الدخل العالى بإيران، من ازدحام المرور باستخدام خدمات الإسعاف بطريقة غير قانونية، بحسب ما يقوله رئيس خدمة الإسعاف الخاصة.

وقال مجتبى لوهراسبي لوكالة إسنا للأنباء، إن التقارير بشأن تلك الظاهرة صحيحة، ولكن الوضع ليس بالسوء الذى يتحدث عنه البعض".

وأمر النائب العام بالعاصمة بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها بعمل سيارات الإسعاف.

ولكن دكتور لوهراسبي قال إن الشرطة "مشغولة جدًا" بحيث إنها لم تستطع المساعدة.

ولاحظ أيضا أن "ركوب سيارات الإسعاف لتفادى ازدحام المرور بطهران ليس مقصورًا على المشاهير وأثرياء المدرسين فقط.


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