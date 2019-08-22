لغز اختطاف "سائحة سعودية" في هذه الدولة

22 أغسطس 2019 - 09:58 ص

حالة من الغموض حول اختفاء سائحة سعودية في مدينة إسطنبول التركية منذ أكثر من أسبوع، وفيما وصفت صحف الحادثة بأنها اختطاف، تحدثت عنها صحف أخرى على أنها اختفاء.

ونقلت صحيفة سعودية عن مصادر أن "المختطفة" اسمها "عبير"، ووصلت إسطنبول مع زوجها وأطفالها للسياحة.

كما أفادت ذات الصحيفة بأن كاميرات المراقبة أظهرت "قيام شخص يحمل عبوة صغيرة برش ما تحتويه على وجه المواطنة، التي فقدت وعيها في الحال ومن ثم اصطحبها معه لمكان مجهول".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن "فتاة" سعودية اختفت "في ظروف غامضة وذلك قبل عدة أيام أمام أحد الفنادق بمدينة إسطنبول التركية".

وقالت هذه المصادر إن "السفارة السعودية في تركيا تتابع بدقة تفاصيل الحادثة والتحقيقات المرتبطة بها، إذ تعمل مع السلطات المعنية في تركيا على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، التي كانت برفقة عائلتها".