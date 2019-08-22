خطأ فادح من مرشحة رئاسية عن الدستور

22 أغسطس 2019 - 10:11 ص

حالة من الغضب والسخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بعد عدم تمكن المرشحة للانتخابات الرئاسية، سلمى اللومي، من معرفة فحوى الفصل الأول من دستور البلاد.

وخلال حضور اللومي، برنامجًا إذاعيًا، في راديو "موزاييك أف أم"، الذي يستضيف مرشحين للانتخابات، ويطرح عليهم تساؤلات لاختبار قدراتهم المعرفية، عجزت المرشحة سلمى اللومي عن استحضار نص الفصل الأول من الدستور التونسي.

وردت على سؤال المذيع "ماذا يقول الفصل الأول من الدستور؟" بأنها تعرفه، وأن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي كان كثيرًا ما يذكره.

فكرر المذيع سؤاله طالبًا منها استحضار نص الفصل الأول من الدستور، فقالت اللومي إنه يشير إلى أن "تونس جمهورية مستقلة لائكية"، وهو خطأ طبعا لأن الفصل الأول من الدستور التونسي يؤكد أن "تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وتقلدت اللومي، عدة مناصب من وزارة السياحة إلى مستشارة بالقصر الرئاسي، لكنها استقالت قبل أشهر قليلة من وفاة الرئيس السبسي، وهي مرشحة حاليًا للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة عن حزب الأمل.