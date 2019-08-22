مكافآت وإعفاء من مصروفات الجامعة لأبطال العالم بـ"اليد"

22 أغسطس 2019 - 10:34 ص

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبطال المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين لحصولهم على بطولة كأس العالم، ورفع اسم مصر بين دول العالم.

وذكرت الوزارة فى بيان أن الوزير وجه بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس - حلوان) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

كما قرر منح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

كما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى.

كما أكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليًا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق.

ووجه الوزير أيضًا بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.