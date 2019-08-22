  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم

سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

أرشيفية

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

أول تعليق لـ"عصام فرج" بعد تعيينه أمينًا للأعلى للإعلام

سلمى اللومي

خطأ فادح من مرشحة رئاسية عن الدستور

الخطيب

مفاجأة.. الأهلى يعرض هذا اللاعب للبيع

الفيشاوي وهند الحناوي

"الفيشاوي" يكشف مفاجأة "صادمة" عن هند الحناوي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

اختطاف سائحة

لغز اختطاف "سائحة سعودية" في هذه الدولة

ارشيف

صادم.. سحل عراقية بمطار مشهد الإيراني

الفقي

الفقي: اللي يعمله الريس متزعلوش منه

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

"الوزير" في جولة تفقدية لمحطات سكك حديد المنيا

#

«السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد

الركاب

السكة الحديد

النهار

سامي عبد التواب



عقب المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس هيئة السكك الحديد ، علي الإنذار الذي أطقلته وزارة النقل بشأن عدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة ، قائلا :" فيه ناس مالهاش ذنب بس إحنا مضطرين".

وأكد"عبدالتواب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"المذاع علي فضائية "النهار"، أن كل المجتمع يجب أن يتكاتف لمساعدة الهيئة للقضاء علي ظاهرة رشق القطارات.

وتابع "عبدالتواب "، أن خطبة الجمعة يجب ان تحتوي علي تعميم أهمية الحفاظ علي المال العام. وأردف "عبدالتواب"، قائلا :" الركاب بيسرقوا حنفيات الحمامات من القطارات ، مش هنفتشك و إنت خارج من دورة المياه ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي
» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة