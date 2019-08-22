معلومات صادمة.. يوم البشير داخل زنزانته

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قال هاشم أبو بكر الجعلي محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إن ظروف اعتقال موكله "سيئة" ، حينما أوضح أمني أن وضع البشير “أفضل” من السجناء الآخرين في سجن كوبر، المفروض عليه حراسة مشددة بعد محاولة تهريب البشير.

وأوضح أن الزنزانة "غير نظيفة ومليئة بالبعوض"، بحسب تعبيره.

ولفت مصدر أمني رفيع المستوى، إلى أن البشير محتجز في "ظروف أفضل" من السجناء والمعتقلين الآخرين، موضحًا أنه "على عكس باقي السجناء، فإن زنزانة البشير التي تبلغ أبعادها 3 × 3 أمتار، تحتوي على ثلاجتين، وتكييف هواء وسرير" .


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