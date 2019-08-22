خطأ قاتل من "نصر الله".. تعرف عليه

22 أغسطس 2019 - 11:31 ص

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله سيتناول خلال حديثه في احتفال ذكرى "التحرير الثاني" الذي سيقام في البقاع الأحد المقبل، موضوع الشعار الذي ظهر خلفه في احتفال ذكرى نصر تموز، الذي تسبب في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشعار الذي ظهر خلف نصرالله قد تضمن أعلامًا لعدد من الأحزاب السياسية التي يعتبرها الحزب شريكة النصر في تموز، غير أنه غيّب علم كل من الحزب "الشيوعي" والحزب السوري القومي الاجتماعي"، الأمر الذي أثار ضجة واعتراضًا على مواقع التواصل .

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادرها فإن نصرالله سيتحدث عن الخطأ الذي حصل محاولا تبريره، لهذا الخطأ.