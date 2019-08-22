يهودي يرفع العلم السعودي وسط القدس.. لهذا السبب

علي محمود
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلاً يهوديًا وهو يرفع العلم الوطني للمملكة السعودية وسط مدينة القدس.
وقال المستوطن اليهودي في الفيديو المنشور على حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي تديره الوزارة، إنه "يصلي من أجل إحلال السلام بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها من زيارة إسرائيل"، وتابع: "لولا الأحلام لما تحققت الأماني".
بالترجمة للعربية..— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 21, 2019
إسرائيلي يرفع العلم السعودي في أورشليم القدس قائلا: "كلي امل ان يتحقق السلام مع السعودية واتمكن من زيارتها فيما يتمكن السعوديون من زيارة اسرائيل"@yankihebrew pic.twitter.com/37SPKFx2Zc
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