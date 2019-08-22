يهودي يرفع العلم السعودي وسط القدس.. لهذا السبب

22 أغسطس 2019 - 11:35 ص

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلاً يهوديًا وهو يرفع العلم الوطني للمملكة السعودية وسط مدينة القدس.

وقال المستوطن اليهودي في الفيديو المنشور على حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي تديره الوزارة، إنه "يصلي من أجل إحلال السلام بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها من زيارة إسرائيل"، وتابع: "لولا الأحلام لما تحققت الأماني".





