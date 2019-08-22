رئيس برلمان يرضع طفلاً خلال جلسة عامة

أثار موقف رئيس البرلمان النيوزيلندي، تريفور مالارد، إعجاب الكثيرين، حيث تداول فيديو له وهو يطعم طفلا رضيعا داخل القاعة وعلى كرسة الرئاسة، خلال إحدى الجلسات المنعقدة للبرلمان.

وظهر لمالارد، فى مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية فى نيوزيلندا، وهو يداعب ويحتضن الطفل "ابن النائب فى البرلمان عن واياريكى (تاماتى كوفى)، كما قام أيضًا بإطعامه بواسطة "ببرونا".

كما نشر مالارد، عبر حسابه الرسمى على تويتر، صورتين له مع الطفل وهو يطعمه ويلعب معه خلال انعقاد الجلسة البرلمانية، صحبها بتعليق: "عادة ما يتم استخدام كرسى المتحدث من قبل كبار المسؤولين الذين يترأسون الجلسات فقط، لكن اليوم تولى شخص مهم الرئاسة معى".

وكان الطفل توتانيكاى سميث كوفى، ولد فى يوليو الماضى، الذى عاد من فترة إجازة طويلة، بينما تأتى هذه الزيارة، بعد عام تقريبًا، عندما اصطحبت "جاسيندا أردرن" ابنتها التى لم تتجاوز 3 أشهر فى ذلك الوقت، إلى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.