فيديو نادر للملك سلمان مع الفقيد "فهد السديري"

22 أغسطس 2019 - 01:10 م

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر لقطات ودية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير فهد بن خالد السديري أمير نجران سابقاً .

وكان الأمير فهد السديري قد توفي أمس الأربعاء على أن تشيع جنازته اليوم الخميس من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض .

وبحسب الفيديو فقد أظهر تبادل الحديث والبسمات بينهما في مشاهد ودية وأخوية لا تخلو من مناقشة الأحوال في البلاد .

وتفاعل الكثير من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر” داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.