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كيم كاردشيان

مفاجأة مدوية في قضية مقتل "كيم كاردشيان" الباكستانية

مفاجأة مدوية في قضية مقتل "كيم كاردشيان" الباكستانية

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كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

متابعات-علا خطاب

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كيم كاردشيان باكستان

قضية شرف

عقب ما أثارته قضية قتل "كيم كاردشيان باكستان"، على يد أشقائها، زاعمين أنها "جلبت لهم العار"، يبدو أن الأيام المقبلة سيصدر قانون باكستاني جديد بشأن عقوبات جرائم الشرف قد يقلب موازين في هذه القضية، والتي أثارت قضيتها الرأي العام الباكستاني والعالمي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القانون الجديد ينص على إمكانية الإفراج عن المتهمين في قضايا الشرف بعد مسامحة الوالدين بموجب إفادة خطية.

ومع ذلك فإنه لا يُعلم ما إذا كان القانون الجديد سيُطبق على شقيق الضحية الذي قتلها انتقاماً لشرف العائلة حسب قوله أم لا، إذ أن الجريمة وقعت عام 2016 ، بينما صدر القانون حديثاً .

وكان المتهم شقيق الضحية ”وسيم بلوش” قد أقدم على قتلها خنقاً حتى الموت بمنزلهما بسبب صور وفيديوهات قال عنها أنها جلبت العار إلى اسم البلوش، وأنه غير نادم على ذلك بسبب تعريها بتلك الصور.




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