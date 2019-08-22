العراق يدفع بالحسناوات في الجيش والشرطة.. لهذا السبب

22 أغسطس 2019 - 02:49 م

دفعت القوات المسلحة العراقية، وقوات الشرطة، بفتاتين ضمن قواتهما؛ حيث تم تعيينهما برتبة ملازم "الملازم يارا، والملازم طيبة" كأولى خطوات تجديد المنظومة الأمنية العراقية.



وأثار الإعلان عن تعيين الملازم يارا والملازم طيبة، جدلاً واسعًا بين المواطنين العراقيين بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر بعض النشطاء هذه الخطوة مهمة نحو الإمام؛ لإحداث تجديد في المنظومات الأمنية العراقية.



فيما اعتبر آخرون أن التغيير كان الهدف منه دفع الحسناوات نحو العمل العسكري معتبرين أنه خطوة غير موفقة.