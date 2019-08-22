  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
ناصر القصبي

فنان سعودي شهير يهاجم ناصر القصبي ويكشف مفاجأة

صلاح

المسلسلات المفضلة لـ«صلاح» وسر بشأن ابنته «مكة»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

إيران تحذر.. الممرات المائية لن تكون آمنة في هذه الحالة

تقنية الفار

اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية «VAR» في الدوري

وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث

نبيل شعث: نجلي محتجز في مصر بهذه التهمة

رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد

رئيس «شعبة الدواجن»: سماسرة يحتكرون الأسعار (حوار)

طائرات الجوية المصرية

«مصر» تتصدر قائمة أكبر 10 قوات جوية بالشرق الأوسط

أرشيفية

أمريكا تعلق على تحذير مواطنيها في تركيا

ترامب

قرار صادم.. "ترامب" يعتزم إصدار هذا الأمر

اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية «VAR» في الدوري

الرياضة

تقنية الفار
تقنية الفار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«الجبلاية» تُحدد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر

#

فنان شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: "أنتم فى مزبلة التاريخ"

#

مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

#

«الجبلاية» ترشح الأهلي والزمالك وبيراميدز لبطولات أفريقيا

اتحاد الكرة

المصريون

الفار

عمرو الجنايني

قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق تقنية الفيديو الـ«VAR » فى الدورى العام الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باللجنة في تصريحات صحفية، إجراء اتصالات خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة والفيفا من أجل تطبيق التقنية، ورد الفيفا بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

وأضاف المصدر أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى بداية من شهر نوفمبر المقبل، وإذا لم يتم اللحاق سيتم تطبيقه بداية من الدور الثانى، موضحًا أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية الفار خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين قبل تطبيق تقنية الفيديو.

وكان النادى الأهلى طالب اتحاد الكرة مؤخرًا بتطبيق تقنية الفيديو وتحديدا عقب مباراة بيراميدز الأخيرة فى بطولة كأس مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم سعودي على إسرائيل.. تعرف على السبب
» الإمارات.. خليجية تخلع زوجها والسبب صادم
» الزمالك ينعى مهاجمه السابق
» مدرب أستون فيلا مدافعًا عن مهاجمه: «انظروا لصلاح»
» البرلمان التونسي يصدق على تعديل قانون الانتخابات
» ريال مدريد يبدأ التحرك نحو حسم صفقة «نيمار»
» طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة العربي الكويتي
» صادم.. تقتل والدها بطريقة صادمة
» قميص «أوباما» بمبلغ خيالى في مزاد علنى
» معركة مثيرة.. مسن يواجه 4 مسلحين بهذه الطريقة
» الحب أم الإنجاب؟!.. حيرة ومعادلة صعبة!

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية