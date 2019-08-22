» ريال مدريد يبدأ التحرك نحو حسم صفقة «نيمار»

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ريال مدريد
ريال مدريد

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ريال مدريد

المصريون

نيمار

بدأ مسئولو ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بريز، أولى خطواته الرسمية لضم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس أن ريال مدريد قام بارسال ممثليه إلى فرنسا لبدأ المفاوضات مع إدارة باريس لضم الساحر البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على ما يقرب من 250 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع نيمار.

وأضافت "ديلي ميل" أن بعض التقارير الإسبانية أشارت إلى استعداد ريال مدريد لتقديم عرض لضم نيمار بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة  إلى 3 لاعبين من النادي "الملكي" وهم جيمس رودريجيز، والحارس كيلور نافاس والوافد الجديد من إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان ضم نيمار في صيف 2017 بعدما فعل الشرط الجزائي بعقد اللاعب البالغ 222 مليون يورو، حيث شارك مع الفريق الفرنسي في 58 مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 29 آخرين.

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