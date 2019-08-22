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الإمارات.. خليجية تخلع زوجها والسبب صادم

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محمد فضل- متابعات

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الامارات

خلع

زوج

خليجية

أقامت سيدة خليجية دعوى خلع ضد زوجها الذي لم يكن يعلم أن حبه الشديد لزوجته سيكون سببًا لطلب الخلع من قبلها، ففي قضية غريبة أقدمت زوجة على رفع قضية خلع بإحدى محاكم الإمارات، لإنهاء زواجها بسبب حب زوجها الشديد لها وتلبية جميع طلباتها وتنظيفه المنزل وإعداد الطعام وغياب قسوته، بحسب ما عبرت الزوجة.

وبحسب الزوجة، فإن الجميع استغرب طلبها قائلة: ”أشعر بالملل ولا أطيق شخصية زوجي الذي لا يتصف بالحزم، والخالية من القسوة والشدة، وأرغب في يوم خصام واحد، حتى أشعر ببعض المنطقية في حب الرجل“، ما دفعها لخلق المشكلات، ورغم ذلك لا يحاسبها أو يعاتبها ويغفر ويسامح.

وأضافت أنه تجد ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلاها تدير المنزل بكل تفاصيله وهي لا ترغب في ذلك، إذ تريد النقاش والمجادلة بدلاً من السمع والطاعة.

واستهجن الزوج طلب زوجته، مبينًا أن الجميع تحدث معه بشأن رفض طلبات الزوجة ولكنه تجاهلهم، معتبرًا نفسه رجلًا محبًا لزوجته، وفقًا لصحيفة ”الإمارات اليوم“.


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