» بعد رحيله.. ما لا تعرفه عن «أجوجو» مهاجم الزمالك

22 أغسطس 2019 - 06:29 م

رحل جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق ومنتخب غانا عن عالمنا اليوم، الخميس، عن عمر يناهز 40 عامًا، ليسدل الستار على قصة لاعب عشقه الجمهور في مختلف البلدان الأفريقية.



وتوفى أجوجو إثر إصابته بسكتة دماغية منذ أربعة أعوام، دخل بعدها دوامة العلاج من المرض، حتى أعلنت الصحافة الغانية وفاة أجوجو نجم البلاك ستارز السابق ليقع الخبر كالصاعقة على محبيه.

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

حياة أجوجو لاعب الزمالك السابق الكروية لم تعرف الاستقرار، أدق ما يوصف به أنه كان رحالة كروية، ينتقل من نادٍ إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، بدأ مسيرته الكروية في شيفيلد وينزداي الإنجليزي في عام 1997، ولعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في مباراتين، وخلال هذه الفترة أعير إلى أكثر من نادي، حيث أعير إلى نادي أولدهام أثلتيك الإنجليزي في عام 1999، ولعب معهم مباراتين، وفي عام 1999 أعير إلى نادي تشستر سيتي الإنجليزي، ولعب معهم 10 مباريات وسجل 6 أهداف، وفي عام 1999 أعير إلى نادي تشيسترفيلد، ولعب معهم 4 مباريات، وفي موسم 1999/2000 أعير إلى نادي لينكولن سيتي أف سي، ولعب معهم 3 مباريات وسجل هدف واحد.

حياة أجوجو لاعب الزمالك السابق الكروية

وفي عام 2000 انتقل اجوجو لاعب الزمالك السابق إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي، ولعب معهم مباراة واحدة، وفي عام 2000 انتقل إلى نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، ولعب معهم حتى عام 2001، وشارك معهم في 32 مباراة وسجل 15 هدف، وفي عام 2001 انتقل إلى نادي سان خوسيه إيرثكويكس الأمريكي، ولعب معهم 14 مباراة وسجل 6 أهداف، وفي عام 2002 انتقل إلى نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ولعب معهم مباراتين.

وفي موسم 2002/2003 انتقل إلى نادي بارنت الإنجليزي، ولعب معهم 39 مباراة وسجل 21 هدفا، وفي عام 2003 انتقل إلى نادي بريستول روفيرز الإنجليزي، ولعب معهم حتى عام 2006، ولعب معهم 126 مباراة وسجل 41 هدفا، وفي عام 2006 انتقل لللعب مع نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي.

أجوجو مع نادي الزمالك

و في عام 2008 انتقل إلى نادي الزمالك المصري ولم تكتب لتجربته النجاح لينتقل للعب لنادي أبولون ليماسول. وقد ثارت مشكلة قضائية بين اللاعب ونادي الزمالك المصري، وقد حكمت الفيفا للاعب باحقيته في مليون و800 الف دولار كتعويض تم تخفضيهم بالاتفاق بين الطرفين إلى نصف المبلغ.

وقد مثل لاعب الزمالك منتخب غانا في الفترة ما بين 2006 – 2010، واستطاع حسم المركز الثالث لمنتخبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008.

رحلة أجوجو لاعب الزمالك السابق مع المرض

بعد اعتزاله بعامين، تعرض جونيور أجوجو إلى إصابة بالسكتة الدماغية، وفقد القدرة على التحدث، ونطق الكلمات بشكل صحيح، عاش أجوجو مع والدته قرابة عامين لحين تماثله للشفاء، عن هذه الفترة يقول في حديث أجرته مع بي بي سي سابقًا عن ما حدث له" فجأة جلست ولم أعد قادرًا على التحدث أو التفكير، شئ ما حدث لي، ذهبت إلى عالم آخر لا معنى له".

نقل أجوجو إلى المستشفى، وبعد إجراء الإشعة اكتشف الأطباء إصابته بالسكتة الدماغية، ليقرر الأطباء التدخل لإجراء استئصال للتجلط الدموي في المستشفى الجامعي بلندن.

بعد عملية الاستئصال، بدا أجوجو متلعثما في كلامه، لكنه أخيرا يستيطيع التحدث، شرح النجم الغاني تفاصيل ما تعرض له " كانت الجلطة في منطقة الكلام في دماغي، وتم تشخيص حالتي على أنها (حبسة تعبيرية).

وتابع: "فقدان القدرة على الكلام يؤثر على المصابين بشكل فردي، لا يستطيع البعض أن يتحدثوا أو يقرأوا أو يكتبوا أو يفهموا بوضوح، حتى لا يتمكنوا من التواصل على الإطلاق، فبعضهم يعاني من مشاكل في الكلام، ولكنهم لا يتعرضون لأي أذى".

ظل أجوجو طوال فترة علاجه ملازمًا لوالدته، طريح الفراش، يقضي أغلب أوقاته مع كلبه، إذ وصفه تقرير بي بي سي بأنه " فقد ثقته بنفسه، يريد أن يكون في مكان ما.. لكنه لا يستطيع"، وظل على هذا الحال حتى وافته المنية، متأثرًا بإصابته.