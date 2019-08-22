«متلبسين»..فضيحة جنسية داخل مكان مقدس بالشرقية

22 أغسطس 2019 - 07:31 م

تمكن ضباط مباحث مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، من ضبط شاب وفتاة أثناء ممارستهما الرذيلة داخل دورة مياه داخل مكان مقدس، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد تلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى " م ج أ " 21 عاما وفتاة " ح ش " 16 عاما أثناء ممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه بدائرة المركز، حسب «صدى البلد».

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وألقت القبض على الشاب والفتاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري مركز شرطة ابوكبير لسنة 2019 وبالعرض علي النيابة قررت حبس الشاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الفتاة وتسليمها لأهلها لكونها قاصرا.