» الأهلي يبلغ «معلول» بقراره النهائي بشأن رحيله

22 أغسطس 2019 - 07:56 م

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغت إدارة الأهلي وكيل أعماله بعدم البت في أية عروض احتراف تأتي له لأن هناك قرار نهائي بعدم الاستغناء عنه الصيف الجاري مهما كانت قيمة العرض لحاجة الفريق لجهوده.

وتحدثت ادارة الأهلي مع علي معلول ووكيل أعماله مؤخرًا بشأن هذه العروض وتم إبلاغ اللاعب بأن رحيله الصيف الجاري أمرًا مرفوضًا شكلاً ومضمونًا بسبب حاجة الفريق لجهوده.

من جانبه تفهم الظهير الدولي التونسي وجهة نظر الأهلي وأبدى احترامه لقرار بقائه مؤكدا أنه مُستمر في النادي ولن يُفكر في عروض الاحتراف بل أنه سيغلق هذا الملف تمامًا.