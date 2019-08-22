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تجريد ملكة جمال من لقبها بسبب دعمها ترامب

عرب وعالم

كاتي وليامز
كاتي وليامز

أحمد سالم - متابعات

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ملكات جمال

كاتي وليامز

لم تستمع لجنة مسابقة ملكات جمال الولايات المتحدة لاحتجاجات كاتي وليامز، وأصرت على تجريدها من لقب "ملكة جمال نيفادا"، بسبب مناصرتها للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويصر منظمو مسابقات ملكات الجمال في أميركا على أن تبتعد المتسابقات عن إبداء آرائهن السياسية في وسائل الإعلام، وعلى صفحاتهن الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت اللجنة تجريد وليامز من تاجها، بعد سلسلة من التغريدات التي نشرتها ملكة جمال نيفادا، تنتقد فيها الحزب الديموقراطي، وتعبر عن مساندتها للرئيس الحالي دونالد ترامب، وفق ما ذكر موقع "إن بي سي".


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