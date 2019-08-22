النصر يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ضمك

22 أغسطس 2019 - 09:00 م

استهل فريق النصر حملة الدافع عن اللقب بعد الفوز على حساب ضيفه فريق ضمك الصاعد حديثا، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولى"، فى افتتاح منافسات الموسم الجديد من البطولة.

سجل جوليانو نجم النصر، أول أهداف الموسم الجديد من الدوري السعودي، بعد مرور 24 دقيقة على بداية المباراة، بعد تلقيه تمريرة من النجم النيجيرى أحمد موسى، وضعها برأسه فى المرمى.

وأضاف الهداف المغربى المتألق عبد الرزاق حمد الله، ثانى أهداف العالمى، فى الدقيقة 45 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية النيجيرى أحمد موسى بالصدر فى مرمى ضمك.

وتعرض المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد لله للإصابة، واضطر لمغادرة ملعب المباراة، فى الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

جدير بالذكر أن النصر هو حامل لقب الدوري السعودي، فى موسمه الأخير، بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدى فريق الهلال.