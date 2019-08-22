«الزمر»: «السادات» أبرع الرؤساء في هذا الأمر

بعدما سبق واعترف بخطأ قرار اغتياله، واصل عبود الزمر، القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"، إطراءاته على الرئيس الراحل أنور السادات.

وكتب الزمر عبر حسابه على موقع "تويتر": "وضع حجر الأساس للمشروعات بيد الرؤساء هو تقليد دائم، ولكن اللافت للنظر أن الرئيس الراحل /محمد انورالسادات هو أبرع من أمسك بالمسطرين، وكأنه خبير بناء حتى أن الحاضرين دهشوا من طريقة أدائه، بل وضحكوا جميعاً !!".

وفي تغريدة سابقة، تحدث الزمر عن أسباب "إخفاق التيار الإسلامي في مصر، وهو الذي سبق ووجه انتقادات لتجربة "الإخوان المسلمين" في الحكم.

وقال عبر حسابه على "تويتر"، إن "من أسباب إخفاق التيار الإسلامي: عدم تحصيل أسباب النجاح، وإغفال سنن الله الكونية".

كما عزا ذلك أيضًا إلى "كثرة الخلافات البينية، وعدم قراءة الواقع جيداً، والاعتزاز بالرأي، وترك مشورة أهل العلم والاختصاص، وفقدان شجاعة الاعتراف بالخطأ، وانعدام الاستفادة من التجارب السابقة".

وسجن "الزمر" في قضية اغتيال الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات عام 1981 لمدة 25 عامًا، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد ثورة يناير 2011، وهو أبرز الوجوه التاريخية للجماعة الإسلامية.