الشاهد يفوض صلاحياته استعدادًا لانتخابات الرئاسة التونسية

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الخميس، إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا، وذلك للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل، ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وذكر الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: "لغلق باب التأويلات واستعمال إمكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، أعلن اليوم وطبقا للدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى آخر يوم من الحملة الانتخابية".

وكان الشاهد رفض في تصريح سابق الاستقالة من منصبه بما أن استقالة رئيس الحكومة التونسي تعني بالضرورة استقالة الحكومة كاملة، إلا أنه قرر تفويض الصلاحيات ردا على مطالبات له بالاستقالة أو التنحي من أجل ضمان شفافية الانتخابات.

ويأتي اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قام أبرز مرشح منافس للشاهد عبد الكريم الزبيدي بإعلان استقالته من منصب وزير الدفاع فور ترشحه للانتخابات، لكن رئيس الوزراء لم يبت في هذه الاستقالة حتى الساعة.

ويعد الشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي.