» النيابة تحقق معه.. قرار بإيقاف عميد «تجارة دمنهور»

قرر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وقف الدكتور «ع .أ»، عميد كلية التجارة بجامعة دمنهور، عن العمل لمدة 3 شهور لحين انتهاء تحقيقات النيابة معه.

وجاء في نص القرار، الذي حمل رقم 351 لسنة 2019، أنه صدر بناءً على القانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية الوارد بشأن المخالفات المنسوبة للمذكور بخصوص حصوله على رشاوى مالية من الطلبة الوافدين طبقًا لما هو وراد تفصيلاً بالمذكرة الواردة من هيئة الرقابة الإدارية، ومذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وتعد تلك هي المرة الثانية هذا العام التي تتم فيها إحالة عضو هيئة تدريس بكلية التجارة للنيابة بعدما تم حبس الدكتور «م .ح» بناءً على شكوى موقع عليها من عدد من الطلاب الراسبين يتهمونه بإجبار الطلاب على شراء الكتاب الجامعى من أجل نجاحهم.

وقررت الجامعة تشكيل لجنة من أعضاء هيئة تدريس غير متخصصين من كلية العلوم والزراعة لمراجعة الأوراق، واستمر حبسه لحين صدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيله بعد الاطلاع على تقرير من لجنة محايدة تم تشكيلها من أساتذة متخصصين من كلية التجارة جامعة القاهرة.