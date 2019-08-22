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معارك في شبوة اليمنية بين القوات الحكومية و"الانتقالي"

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قال مصدر عسكري في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية (جنوب) إن مواجهات اندلعت، مساء الخميس، على أطراف المدينة بين القوات الحكومية، وأخرى تتبع المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه للأناضول، أن الوضع في مدينة عتق انفجر مساء الخميس، بين ما تسمى "النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي، وقوات اللواء 21 التابع للحكومة الشرعية.
ولفت أن مواجهات بين الطرفين اندلعت في عدد من المناطق على أطراف المدينة دون أن يكشف عما أسفرت عنه المواجهات حتى الآن.
وبحسب المصدر ذاته فإن قوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي تتمركز خارج المدنية وتسعى لاقتحامها، فيما تقوم القوات الحكومية بمحاولة صدها.
في الأثناء قال مصدر محلي للأناضول إن مقاتلات يُعتقد أنها سعودية تحلق في سماء مدينة عتق إثر انفجار الوضع بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي.
وتقول مصادر حكومية في محافظة شبوة إن اللجنة السعودية التي وصلت إلى المحافظة في وقت سابق لاحتواء الأزمة، التقت ظهر الخميس، محافظ شبوة محمد صالح، وقيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة، وأنها لا تزال متواجدة رغم انفجار الوضع.
ومنذ يومين يحشد المجلس الانتقالي تعزيزات لصالح ما تسمى بالنخبة الشبوانية الموالية له، في الوقت الذي حشدت القوات الحكومية تعزيزات لدعم اللواء 21.
والثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة، في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين (جنوب)، بعد معارك عنيفة.
وقبل منتصف أغسطس/آب الجاري، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية. -

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