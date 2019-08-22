5 قتلى و30 مصابًا إثر صواعق رعدية في بولندا وسلوفاكيا

22 أغسطس 2019 - 10:40 م

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 بجروح إثر صواعق رعدية ضربت، الخميس، مناطق مختلفة في جبال تاترا، التي تشكل الحدود الطبيعية بين سلوفاكيا وبولندا.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن كينغا زيروينسكا، المتحدثة باسم خدمات الإسعاف الجوية ببولندا، إن 4 من مواطنيها لقوا حتفهم إثر الحادث فيما أصيب أكثر من 30 آخرين.

بدورها، قالت سلطات الإنقاذ السلوفاكية، إن صاعقة رعدية ضربت سائحًا تشيكيًا، وأسقطته مئات الأمتار من قمة بانيكوف، الواقعة في سلوفاكيا.