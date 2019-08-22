قيادي بـ"المؤتمر" السوداني: حمدوك تلقى تأكيدات بدعمه من الحزب

22 أغسطس 2019 - 11:10 م

قال قيادي بـ"المؤتمر الوطني" الحاكم سابقا بالسودان، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تلقى اتصالات من قيادات الحزب، أكدوا من خلالها دعمهم له خلال الفترة الانتقالية.



وفي حديث للأناضول، قال القيادي الحزبي، مفضلا عدم نشر هويته، إن "حمدوك، تلقى اتصالات من قيادات الحزب الحاكم السابق بالسودان" دون أن يفصح عن أسمائها.

وأضاف أن "قيادات الحزب عبرت عن ترحيبها بتوليه لرئاسة الوزراء، وأكدت دعمها له فيما يفيد استقرار ونماء الوطن" في الفترة الانتقالية.

ومساء الأربعاء، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

واندلعت أواخر العام الماضي، احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي، وتحت وطأتها عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).