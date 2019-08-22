  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:52 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يصدم مشاهديه : "أنا معجب بإسرائيل"

البنك الأهلي يوقف 25 موظفا عن العمل بسبب الإضرابات

أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

أرشيفية

معاقبة راشقي القطارات بالحجارة بقانون «الإرهاب» تثير جدلاً

حسن شحاتة

حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب.. و«الحضري» مدربًا للحراس

عاصم عبدالماجد

هكذا تاجر قيادات الإخوان بـ«مرسي» وخدعوا الشباب

الاهلى

أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه «اطلع برّه» بـ«البدلاء»

عبود الزمر القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"

«الزمر»: «السادات» أبرع الرؤساء في هذا الأمر

أمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا بتصريح صادم

فيديو صادم لأمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا

أرشيفية

بعد دعوتهم للتصالح.. «الإخوان» تتبرأ من شبابها بالسجون

أرشيفية

«متلبسين»..فضيحة جنسية داخل مكان مقدس بالشرقية

"السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات

آخر الأخبار

السكة الحديد
السكة الحديد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

«السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم تكثيف التحليل المفاجئ الخاص بتعاطي المواد المخدرة على سائقي القطارات، بعد حادث «محطة مصر».
وأوضح «عبدالتواب»، خلال حلقة خاصة من برنامج «يحدث في مصر»، من داخل محط قطارات مصر، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أنه يتم استصدار قرار خاص بإيقاف العامل 6 أشهر في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
ولفت «عبدالتواب» إلى أنه تم إجراء التحاليل المفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات لـ9800 موظف، مشيرًا إلى أنه ثبت تعاطي 260 موظفًا بالهيئة للمخدرات من أصل الـ9800 الذين خضعوا للاختبارات المفاجئة.
وتطرق «عبدالتواب» إلى غرامة عدم ركوب القطارات دون تذكرة، مشيرًا إلى أن غرامة هذا الفعل هي 10 جنيهات للقطارات العادية، والدرجات المكيفة تكون 30 جنيهًا، والإسبانية 20 جنيهًا.
وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تم تغليظ عقوبة تعاطي العاملين بالهيئة للمواد المخدرة لتصل إلى الفصل عن العمل.
وعن مطلب سائقي القطارات بتحسين الأوضاع، أجاب «عبدالتواب» قائلًا: «استحملونا شوية.. نحن نعمل على تحسين الأوضاع».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة
» وزير الدفاع الأمريكي يؤكد وفاة حمزة بن لادن
» السعودية.. مصرع سائح بريطاني إثر اصطدامه بأحد الجبال
» استغل إعاقتها وحاول اغتصابها في الشارع (تفاصيل صادمة)
» "المركزي" يكشف تطورات جديدة بشان أسعار الفائدة
» المسلسلات المفضلة لـ«صلاح» وسر بشأن ابنته «مكة»
» النيابة تحقق معه.. قرار بإيقاف عميد «تجارة دمنهور»
» تجريد ملكة جمال من لقبها بسبب دعمها ترامب
» الأهلي يبلغ «معلول» بقراره النهائي بشأن رحيله
» الصين تتوعد أمريكا بشأن بيع مقاتلات لتايوان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية