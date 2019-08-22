توفيق عكاشة يصدم مشاهديه : "أنا معجب بإسرائيل"

22 أغسطس 2019 - 10:40 م

أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، إعجابه بدولة إسرائيل، مشيدا بآلية تعاملهم مع محدودية مواردهم، معقبا: "أنا معجب بإسرائيل وبقولها على الملأ.. بيتعاملوا مع كل المشاكل بالعلم"، مضيفًا: "بس إحنا بنحب الأنتخة".



وأضاف"عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس أن التاريخ سيكتب أن الرئيس السيسي قاد ثورة اقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس يعكس تطبيق العلم لزيادة الإنتاج.

