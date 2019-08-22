توفيق عكاشة يصدم مشاهديه : "أنا معجب بإسرائيل"

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، إعجابه بدولة إسرائيل، مشيدا بآلية تعاملهم مع محدودية مواردهم، معقبا: "أنا معجب بإسرائيل وبقولها على الملأ.. بيتعاملوا مع كل المشاكل بالعلم"، مضيفًا: "بس إحنا بنحب الأنتخة".
وأضاف"عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس أن التاريخ سيكتب أن الرئيس السيسي قاد ثورة اقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس يعكس تطبيق العلم لزيادة الإنتاج.
وأشار عكاشة إلى أن الرئيس المصري لا ينام من أجل زيادة الصادرات حتى يكون العائد الدولاري كبير ومن ثم تنخفض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.


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