هذا هو سر تأجيل ترامب لـ "صفقة القرن"

23 أغسطس 2019 - 12:00 ص

قال الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، إن إسرائيل العدو الرئيسي إلى مصر على مدار جميع الأجيال.



وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يدعم نتنياهو بشدة في الانتخابات المقبلة في سبتمبر.



وأوضح الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد وإذا لم يفز في الانتخابات سيدخل السجن ويريد أن يصبح رئيس وزراء حتى يحصل على الحصانة.

