  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:45 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

"مصر بشعبها ومؤسساتها تعيش أخطر مرحلة في تاريخها"

ترامب

هذا هو سر تأجيل ترامب لـ "صفقة القرن"

البنك الأهلي يوقف 25 موظفا عن العمل بسبب الإضرابات

أول إجراء من البنك الأهلي المصري بعد قرار "المركزي"

أرشيفية

معاقبة راشقي القطارات بالحجارة بقانون «الإرهاب» تثير جدلاً

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يصدم مشاهديه : "أنا معجب بإسرائيل"

حسن شحاتة

حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب.. و«الحضري» مدربًا للحراس

عاصم عبدالماجد

هكذا تاجر قيادات الإخوان بـ«مرسي» وخدعوا الشباب

عبود الزمر القيادي التاريخي بـ "الجماعة الإسلامية"

«الزمر»: «السادات» أبرع الرؤساء في هذا الأمر

أمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا بتصريح صادم

فيديو صادم لأمير كويتي يفجر غضب السوشيال ميديا

أرشيفية

بعد دعوتهم للتصالح.. «الإخوان» تتبرأ من شبابها بالسجون

بالفيديو..

"الصحة" تزف بشرى سارة لسيدات مصر

الحياة السياسية

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

جوجل تزف مفاجأة سارة لمستخدمي الـ"يوتيوب"

#

بشرى سارة يزفها تركي آل الشيخ لـ5 دول عربية

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في ثاني أيام رمضان

#

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

أوضحت وزارة الصحة، أن حملة النساء للكشف المبكر ليست قاصرة على مرض السرطان فقط، ولكن تشمل السكر والضغط والسمنة والصحة الإنجابية وهشاشة العظام.
وأضافت "الصحة"، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن هذه الحملة تستهدف السيدات ابتداءً من سن 18 عاما، وكل سن له كشف معين. 
وأشارت إلى أن حملة الكشف المبكر أصبحت حملة دائمة، وأصبحت جزء مؤسسي في النظام الصحي المصري، لافتة إلى أن التي تبدأ بالكشف هذا العام ستتمتع بهذه الخدمة مدى الحياة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"
» البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء
» توفيق عكاشة: " انا بقيت كاره الحياة وبتمنى انام ميطلعش عليا نهار"
» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة
» وزير الدفاع الأمريكي يؤكد وفاة حمزة بن لادن
» السعودية.. مصرع سائح بريطاني إثر اصطدامه بأحد الجبال
» استغل إعاقتها وحاول اغتصابها في الشارع (تفاصيل صادمة)
» "المركزي" يكشف تطورات جديدة بشان أسعار الفائدة
» «متلبسين»..فضيحة جنسية داخل مكان مقدس بالشرقية
» المسلسلات المفضلة لـ«صلاح» وسر بشأن ابنته «مكة»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية