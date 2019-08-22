"الصحة" تزف بشرى سارة لسيدات مصر

22 أغسطس 2019 - 10:00 م

أوضحت وزارة الصحة، أن حملة النساء للكشف المبكر ليست قاصرة على مرض السرطان فقط، ولكن تشمل السكر والضغط والسمنة والصحة الإنجابية وهشاشة العظام.



وأضافت "الصحة"، خلال مؤتمر صحفي مع مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن هذه الحملة تستهدف السيدات ابتداءً من سن 18 عاما، وكل سن له كشف معين.

