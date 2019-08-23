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توفيق عكاشة: " انا بقيت كاره الحياة وبتمنى انام ميطلعش عليا نهار"

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يؤدي عمله بضمير، ويبذل جهد كبير فيه رغم شعوره بالضيق، مضيفًا: "أنا بقيت كاره الحياة، وأتمنى أنه ميطلعش عليا نهار.. عشان العملية زادت، بس لازم نشتغل".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن منتخب كرة اليد للناشئين بفوزه بكأس العالم يعكس مقولة "من جد وجد"، مضيفا: "هما لاعبي الفرق التانية ميحققوش بطولات زيهم ليه"، معتبرًا أن منتخب كرة اليد للناشئين نموذجًا للعمل الجاد.
وأضاف أن الرئيس السيسي سعيد بلاعبي منتخب كرة اليد، متابعًا: "الريس فرحان بأي حد بيعمل حاجة كويسة، تدينا دفعة".


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