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تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي تامر أمين على هاشتاج الذي تصدر" تويتر تحت عنوان "الزواج أم سنجلة" قائلًا: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه".
وقال "أمين" خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، مساء الخميس إن المجتمع المصري قديما كان يهتم بالزواج، ولا مجال أن يعيش الإنسان عازب طوال حياته، معلقًا: "الاختيار بين أن تكون عازبًا أو متزوجًا مؤشرًا خطرًا؛ لأنه سيحدث تفكك في المجتمع".
وأضاف: "زمان الأوبشن ده مكنش متوفر ومش بييجي في الدماغ، يعني إن الراجل والست كان مصيرهم الجواز لا محالة، وتبقى مصيبة في العيلة ويقولك دي عنست وده عنس أما الآن الوضع مختلف، دلوقتي بقى أتجوز ولا أعيش سنجل؟ ومجرد وجود الأوبشن ده مؤشر خطر، لأنه هيبقى فيه تفكك في المجتمع، فأنا أرجو إننا نرجع للقديم بس بشكل كويس".


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