ريهام سعيد للإخوان: "مليون حاجة حرقاكم أوي"

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وجهت الإعلامية ريهام سعيد، عدة رسائل للجمهور، مشيرة الى انها لم توجه اي اهانة لمرضى السمنة ، مطالبة بعدم الانسياق وراء الاحاديث الكاذبة.

ونشرت "سعيد"، فيديو على "إنستجرام" قالت فيه: "أنا قرأت أخبار نسبت ليا بأن التخان شكلهم وحش ومشوهين المنظر.. أوك أنا قولت قبل كده زمان، لكن كان في سياق حديث وأحنا عاملين حملة سمنة وبنعالج ناس وأنا مريضة سمنة وبعاني منها وما فوقتش منها غير لما الفنان محمود حميدة، قالي كلمة جرحني بيها لكنها فوقتني، فقررت أواجه الناس بتوع السمنة وأقولهم إن اللي بيقولكم شكلكم حلو وإن خفة الدم والروح مش مهم الشكل بيضحك عليكم لأنكم أكتر ناس بتعانوا ومضايقين منها".

وتابعت: "عيب على المواقع اللي بتاخد الجملة من وسط الحلقة عشان تدي الناس أنطباع مش صح عن اللي كان بيتقال، فلازم عشان تاخد جملة من سياق حديث أتقال لازم تعرف اتقال إيه قبلها وبعدها عشان تعرف الحقيقة فين، فدول أصدقائنا الإخوان عشان أنا قولت حملة السمنة اللي بنعملها استجابة لمبادرة الرئيس السيسي".

وأضافت :"أنا بعمل حملات سمنة من زمان واللي شجعني المرة دي دعم الرئيس، فكنت مبسوطة جدًا إننا متطورين لدرجة إن هناك ناس قائمين على الدولة فهمين خطورة وأهمية مرض السمنة وبيذكروها في اجتماعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ووجهت حديثها للإخوان قائلةً: "كلوا بعض وكلوا في نفسكم وأنا عارفة إن مدينة العلمين الجديدة وتنظيم بطولة أفريقيا ومليون حاجة لسة هتيجي حرقاكم أوي.. وأنا عاملة الفيديو ده عشان الناس التخان اللي أنا منهم اللي بيعانوا من مرض السمنة".

وتابعت أنها قامت بعمل حملة كبيرة ضد مرض السمنة وستعلن عنها للجمهور في برنامجها الليلة، قائلة: "هقولك على ريجيم كويس أوي بيخسس 10 كيلو في 20 يوم وأنا عملتوا وخسيت فعلاً، وهفضل أقدملك حلول كتيرة جدا وأقول إن التخن بيشوه وحاجة وحشة جدًا

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