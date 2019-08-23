  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
عمر البشير

الصادق المهدي يفجّر مفاجئة عن محاكمة "البشير"

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

"وصلة رقص" للمتحدثة باسم الخارجية الروسية

أرشيفية

"الإفتاء": الـ"تاتو" حلال بشرط

إسقاط

تطور سريع.. الحوثي يسقط طائرة أمريكية في صنعاء

حادث

مروع.. مصرع وإصابة 12 مضيفة بالرياض

الزوجة

تفوق الخيال.. "الأرملة العنيدة" تبحث عن حمل من زوجها الميت

ياسمين الخطيب وريهام السعيد

" الخطيب" تواجه " ريهام سعيد" برد قاسٍ

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: الجواز شر لابد منه

الخلع

أشهر قضية خلع.. "خليجية": حبه خنقني.. أريده قاسيا

السفاح

اعترافات صادمة لـ«سفاح المسنات» بالصعيد

خلفان: "هادي" لا يستحق أن نقاتل معه

الحياة السياسية

هادي
هادي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رئيس البرلماني الكويتي: لا يمكن أن ينسى هذا الموقف للسعودية

#

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

#

تقدير قيام حالة التلبس في المخدرات

#

"الفقي": ستفتح أبواب الحريات عقب هذا الأمر الهام

الامارات

الصديق

هادى

خلفان

طالب ضاحي خلفان نائب شرطة دبي، برجوع القوات الإماراتية من اليمن وترك التحالف العربي.

وكتب خلفان على حسابه في "تويتر": "أيها الإماراتيون عودوا للوطن فأنتم ضربتم المثل الأعلى في التضحية من أجل الصديق.. وحينما تكون الأمور هكذا.. أصبح لزاما علينا ترك القتال بصف "هادي" الذي لا يستحق" .

يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عبر منصة  تويتر خلال الساعات الماضية، تزعم مغادرة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، المملكة، بعد رفض الحكومة اليمنية المشاركة في جلسات الحوار.

وجاءت تلك الأنباء على لسان عدد من النشطاء اليمنيين على منصة  "تويتر".

وكانت المملكة دعت إلى حوار يمني على خلفية المواجهات الأخيرة في عدن، التي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مقرات تابعة للحكومة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود
» تعرف على تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» الارصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"
» البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء
» توفيق عكاشة: " انا بقيت كاره الحياة وبتمنى انام ميطلعش عليا نهار"
» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة
» وزير الدفاع الأمريكي يؤكد وفاة حمزة بن لادن
» السعودية.. مصرع سائح بريطاني إثر اصطدامه بأحد الجبال
» استغل إعاقتها وحاول اغتصابها في الشارع (تفاصيل صادمة)

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية