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حقيقة إصدار الورقة النقدية فئة الـ 1000 جنيه

مال وأعمال

مركزي
مركزي

متابعات - أمينة عبد العال

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مجلس الوزراء

البنك المركزي

جنيه

500

1000جنيه

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري طرح عملات نقدية من فئة 500 و1000 جنيه في بالأسواق، مؤكدا أن الخبر المتداول على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "عار تماما من الصحة".

وأوضح المركز في بيان، أمس الخميس، أنه رغم نفيه هذه الشائعة سابقا، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددا مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنه "لا ينوي إصدار أي عملات نقدية جديدة وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأشار المصدر إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مؤكدا أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية.

يشار إلى أن الورقة النقدية من فئة الـ200 جنيه (12 دولارا) هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا.


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