الجندي: رابعة العدوية ليست شهيدة العشق الإلهي

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما يسمى بـ "العشق الإلهي"، قائلًا: "العشق لفظ يستدعي التحام المحبوبين والتئام المتوادين".



وأكد خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أنه لا يجوز أن تتحدث عن الله بالعشق، متقولش رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، ربنا لا يلتحم بأي حد من خلقه".

وأكد خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أنه لا يجوز أن تتحدث عن الله بالعشق، متقولش رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، ربنا لا يلتحم بأي حد من خلقه".