الجندي: رابعة العدوية ليست شهيدة العشق الإلهي

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ما يسمى بـ "العشق الإلهي"، قائلًا: "العشق لفظ يستدعي التحام المحبوبين والتئام المتوادين".
وأكد خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أنه لا يجوز أن تتحدث عن الله بالعشق، متقولش رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، ربنا لا يلتحم بأي حد من خلقه".
وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قائلًا: "رجل وامرأة في زواج، آه نقول يعشقها وتعشقه، لكن دي كلمة كارثة راجل ميقولهاش لراجل، فما بالك واحدة تقولها لله"، معقبا: "اوعوا يا جماعة تتجاوزوا على الله، وتقولوا فلانة شهيدة العشق الإلهي، مفيش حاجة اسمها العشق الإلهي"، موضحًا أن "الحب" هو اللفظ المناسب في هذه الحالة.