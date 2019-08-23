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السكة الحديد: "إحنا بنجري علشان نجيب الجنيه من الراكب"

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السكة الحديد

شريف عامر

ام بى سى مصر

أثنى المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد، على الجهد المبذول من قبل سائقي القطارات وتحملهم للأوضاع قائلًا: "استحملونا شوية، ومقدرين تعبكم معانا".

وأضاف "عبد التواب"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "إحنا بنجري عشان نجيب الجنيه من الراكب"، موضحًا أنه تم فتح 20 كشك لحجز التذاكر. 

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الإعلامي شريف عامر لمحطة مصر بعد مرور 6 أشهر على وقوع الحادث الشهير بالمحطة لمتابعة التطوير، وقدم حلقة برنامجه "يحدث في مصر" من داخل المحطة، حيث التقي عددًا من المسئولين. 

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