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رسالة من الملك سلمان لسفير المملكة في تركيا.. ما الأمر

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الملك سلمان وولي عهده
الملك سلمان وولي عهده

متابعات - أمينة عبد العال

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تركيا

الملك سلمان

خادم الحرمين

ولى العهد

بن سلمان

 نقل  المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا، رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلي المواطن السعودي، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسطنبول، والذي أصيب بإطلاق نار عليه، والتي مفادها تمنيات القيادة السعودية له بالشفاء العاجل.

في سياق متصل اطمأن السفير على جودة الخدمات الطبية المقدمة له، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الدائم على المواطنين أينما كانوا، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وتقوم السفارة والقنصلية بالتنسيق مع السلطات التركية في إسطنبول بمتابعة التحقيق في القضية حتى تقديم المعتدين للعدالة.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أعلنت في 18 أغسطس الجاري، عن تعرض مواطنين أثناء تواجدهم في أحد المقاهي في منطقة "شيشلي" في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، حيث حذرت من ارتياد منطقتي "تقسيم _ شيشلي" بعد غروب الشمس.


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