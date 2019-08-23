أشهر قضية خلع.. "خليجية": حبه خنقني.. أريده قاسيا

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المحكمة

خلع

الزوجة

الفجيرة

قاسيا

أجلت المحكمة الشرعية في الفجيرة قضية خلع رفعتها زوجة خليجية لإنهاء زواجها، بسبب حب زوجها الشديد لها.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فعند سؤال المحكمة لها عن دوافعها للخلع، قالت: "مرّت سنة على زواجنا، وأشعر بأنني بدأت أختنق من حبه الشديد لي، إذ يلبي كل طلباتي ويتولى تنظيف المنزل من دون أن أطلب منه، كما أنه يعد لي الطعام في بعض الأحيان، ولم يقسُ عليّ يوما".

وأضافت الزوجة أن الجميع يستغرب من طلبي هذا، إلا أنهم لم يجربوا حياة مثل التي عشتها.

وتابعت : "أشعر بالملل ولا أطيق شخصية زوجي التي لا تتصف بالحزم، وخالية من القسوة والشدة"، منوهة أنها "ترغب في يوم خصام واحد، حتى تشعر ببعض المنطقية في حب هذا الرجل الذي يغرقها بالغراميات يوميا، حتى أصبحت تختلق المشكلات وعلى الرغم من ذلك لا يحاسبها أو يعاتبها ويغفر ويسامح.

كما أشارت إلى أن ضعف شخصيته أمامها وقوتها عند الآخرين، جعلها تدير المنزل بكل تفاصيله وهي لا ترغب في ذلك، إذ تريد النقاش والمجادلة بدلا من السمع والطاعة".

من جانبه قال الزوج: هل أصبح الحب جريمة أعاقب عليها؟ ويجعل زوجتي تطلب الخلع من أجله؟

وأضاف أن الجميع تحدث معي بشأني وشأن زوجتي والحب الذي بيننا، وتكرار طلبهم رفض بعض طلبات الزوجة، لكن كنت أتجاهلهم دومًا وأقول علي أن أكون رجلا محبا وليس قاسيا.


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