مروع.. مصرع وإصابة 12 مضيفة بالرياض

23 أغسطس 2019 - 11:12 ص

تسبب حادث مروري لحافلة في مصرع مضيفة وإصابة 11 من زميلاتها في مدينة الرياض، والتي كانت تقلُّهن إلى مطار الملك خالد.

وكانت المضيفات محتجزات بالحافلة قبل وصول فِرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.

وتفصيلاً، أكدت الشركة وقوع الحادثة بالقول: "تعرَّضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.



‏وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فِرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرُّض عدد منهن لبعض الإصابات".

‏ونعت الشركة المتوفاة سائلة الله - عز وجل - أن يعجِّل بشفاء زميلاتها المصابات.