الصادق المهدي يفجّر مفاجئة عن " محاكمة البشير"

23 أغسطس 2019 - 11:39 ص

أكد الصدق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني، أن السودان يواجه تحديات كثيرة من بينها تحقيق السلام، وإيقاف الحرب، ومعالجة المشاكل الاقتصادية تواجه الحكومة المقبلة.

وأبدى المهدي، في مقابلة مع "تاسيتي نيوز" تفاؤله من إمكانية حل الصعاب، قائلاً: "في اعتقادي سنتمكن من معالجة كل تلك المشكلات والعبور إلى بر الأمان".

وحول ما إذا كانت هناك خلافات داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، أكد المهدي الأمر قائلاً: "نعم هذا صحيح حدثت مشاكل عدة، بعضها بسبب المحاصصة، لكن دائما يمكن احتواؤها.

وتابع: "بعضنا أصر على وجود المحاصصات، وهذا الأمر أدى إلى حدوث معارضة داخل مكونات الحرية والتغيير.

وحول محاكمة الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير بتهمة حيازة النقد الأجنبي، اعتبر المهدي "تلك البداية خاطئة، لأن الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير، لكنه أكد في الوقت عينه أن المساءلات الباقية ستأتي لاحقاً.

وأضاف المهدي، أن "البشير ملاحق لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والقائمة تطول، وهذه الملاحقة لا تختفي ولا تتقادم وهي موجودة لأن الجنائية محكمة مستقلة ولأن الذي أقر تلك المسألة هو مجلس الأمن بقرار جماعي.. القرار 1593 وهذا القرار الذي بموجبه تمت الملاحقة، إذن هذه الملاحقة قائمة ومستمرة."



