تفوق الخيال.. "الأرملة العنيدة" تبحث عن حمل من زوجها الميت

23 أغسطس 2019 - 11:49 ص

في واقعة تفوق الخيال، أقدمت امرأة على استخدام الحيوانات المنوية لزوجها الميت لتحمل منه، وذلك بعدما فجعت بوفاة زوجها الشاب.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، أن الزوج سيباستيان مويلان، البالغ من العمر 27 عاما، انتحر، بعدما كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وقد حصلت زوجته جرميما، في اليوم نفسه لوفاته، على إذن قضائي للحصول على مواد بيولوجية من جثة زوجها.

وأضافت الزوجة : "كان من الممكن أن يصبح الأب الأكثر روعة في العالم".

ولم يكن أمام الأطباء سوى 24 ساعة فقط لجمع الحيوانات المنوية للرجل الميت، حيث ستبقى لمدة 10 سنوات، صالحة للتلقيح والحمل.

وأضافت أن الزوجين عقدا قرانهما عام 2015 وكانا يخططان لإنجاب طفل عام 2020.

وكانت جرميما تستعد بالفعل للأمومة وكانت تزور الأطباء المختصين.

وبالرغم من الفاجعة، التي وقعت على الأسرة، إلا أن الأرملة البالغة من العمر 27 عاما لا تزال راغبة بالإنجاب من زوجها رغم وفاته.

وتنتظر الزوجة الحصول على موافقة المحكمة في استخدام الحيوانات المنوية لزوجها الراحل، لإجراء عملية إخصاب خارج الرحم والحمل والإنجاب لاحقا.



