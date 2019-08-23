» صور مثيرة لـ "ميرهان حسين" علي الشاطئ

23 أغسطس 2019 - 12:32 م

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها علي حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصور مثيرة في جلسة تصوير جديدة لها.

وظهرت ميرهان في الصور مرتدية فستان أبيض قصير، وهي تجلس على صخرة أمام الشاطئ، ونالت إطلالتها إعجاب محبيها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان كان مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، الذي عرض رمضان 2019.

جدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسن قضت مدة عقوبة لمدة أسبوعين في قضية، اتهمت فيها بالسرعة العالية وتجاوز كمين وأنها كانت تحت تأثير المواد الكحولية، وأنها تعدت بالسب على القوة الأمنية، وصفعت أحد الضباط وأصابت آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظافرها، وكان الحكم قد تم تخفيفه من عامين مع دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه،إلي أسبوعين فقط.