مفاجأة عن لوحة "مخلص العالم" لـ "بن سلمان"

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بن سلمان
بن سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

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وول ستريت جورنال

بن سلمان

مخلص العالم

ليونارد دافنشي

كشفت "وول ستريت جورنال" عن مفاجأة تعرض لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب شرائه للوحة "مخلص العالم" للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

وقالت "وول ستريت جورنال" إنّ اللوحة التي اشتراها ابن سلمان باعها له روسي اعترف أنه قد خُدِع فيها لأنه مشكوك في أصلها فتخلص من خسارته بأن باعها لـ "بن سلمان" بـ450 مليون دولار ، وهي لا تساوي مليون، إضافة إلى ذلك بأن أُضيف إليها طلاء أكثر من مرة.

يذكر أن موقع بلومبرغ الأميركي قال سابقاً إن لوحة “المخلص” موجودة على متن يخت مملوك لمحمد بن سلمان.

وأضاف الموقع أن هذه المعلومة أكدها لموقع “آرت.نيت” المتخصص مسئولون ضالعون في صفقة الشراء التي تمت قبل نحو عامين.

كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته في الـ 6 من ديسمبر الماضي، أن الصفقة تمت باسم أحد الأمراء السعوديين لصالح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن مصادر رسمية أمريكية وأخرى مقربة من العائلة المالكة السعودية، أن عملية الشراء تمت باسم الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، ولكن مصادر مقربة من العائلة المالكة أكدت أن ولي العهد السعودي هو من موّل الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن الأمير بدر من غير المعروف عنه لا الثروة الضخمة ولا شغفه بجمع اللوحات الفنية، ولكنه معروف أنه صديق مقرب من الأمير محمد بن سلمان منذ عدة سنوات.

من جهته، سارع الأمير بدر عبر مواقع صحافية سعودية إلى الإعلان عن استغرابه من المزاعم التي نسبتها إليه نيويورك تايمز واصفا بأنها غير دقيقة دون أن يأتي على ذكر الصفقة أو ما إذا كان اشترى اللوحة الأغلى في التاريخ أم لا.

وجاء في بيان الأمير بدر “قرأت ببالغ الاستغراب التقرير المنشور عني في صحيفة نيويورك تايمز وما احتواه من الكثير من المعلومات المستغربة وغير الدقيقة!”.

وتقول الصحيفة أن الزج باسم ولي العهد السعودي في تلك الصفقة القياسية، ربما يسبب إحراجا للأمير الشاب في خضم الحملة التي يقودها ضد “الفساد” في المملكة، والتي أدت إلى اعتقال أكثر من مائتي أمير ورجل أعمال.



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