صادم.. حفلة جنس جماعي لمسنين

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مسنين

جنس جماعى

ولاية كونيتيكت

في واقعة صادمة، ضبطت الشرطة الأمريكية 6 مسنين أكبرهم امرأة في الخامسة والثمانين، وهم يمارسون الجنس الجماعي.

وبحسب التفصيل فقد وقعت الحادثة في إحدى غابات بلدة فيرفيلد بولاية كونيتيكت، حيث وصلت الشرطة إلى المكان بعد ورود بلاغ من سكان المنطقة، وضبطت المتهمين الستة متلبسين بالواقعة.

وعن أسماء  المعتقلين، فهم: "جويس وزوجها ريتشارد (82 عامًا)، وأصدقاؤهما دانييل (67 عامًا)، واوتو (62 عامًا)، شارل (75 عامًا)، وجون (62 عامًا).

وقد وجه للمسنين الستة تهمة  بخدش الحياء العام، وإلى اثنين منهم ارتكاب الفعل الفاضح على الملأ، حيث سيتم محاكمتهم خلال الأسابيع المقبلة.



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