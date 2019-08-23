شاهد.. ما قاله "الطيب" لصاحبة لوحة النسيج الوطني

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شيخ الأزهر

أحمد الطيب

تن

البابا تواضروس

روت هناء أمين، والدة مريم وجيه صاحبة رسمة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، تفاصيل نجاح نجلتها، قائلةً: "إنهم توصلوا لمسابقة الأزهر الشريف عن طريق وزارة التربية والتعليم، وفازت مريم بالمركز الـ4 مع العلم أن لجنة التحكيم لم تعرف أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت أمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن مريم ابتكرت فكرة اللوحة وهي وحدة النسيج الوطني التي أعجب بها الشيخ أحمد الطيب، موضحة أنه قال لها: "أنا هعلقها في مكتبي ولكن بتمنى ترسمي لوحة أخرى للكاتدرائية". 

وأكدت أنهم لاقوا ترحابًا شديدًا عندما ذهبوا للأزهر الشريف وهي المرة الأولى التي يزورونه فيها، وكانوا في غاية السعادة بهذا الاستقبال.

 شاهد الفيديو.. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xdJBUwsBU 

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