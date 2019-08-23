  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:55 م
بحث متقدم
أرشيفية

تفاصيل مثيرة.. ذبحها وقطع جثتها بالساطور

صورة من الفيديو

شاهد.. ما قاله "الطيب" لصاحبة لوحة النسيج الوطني

سيف الإسلام

بعد إسرائيل.. تدوينة مفاجئة لـ"سيف القذافي" عن تركيا

جونسون وماكرون

"جونسون" يفجّر أزمة داخل قصر الإليزيه

بن سلمان

مفاجأة عن لوحة "مخلص العالم" لـ "بن سلمان"

صورة

صادم.. حفلة جنس جماعي لمسنين

عمر البشير

الصادق المهدي يفجّر مفاجئة عن محاكمة "البشير"

رونالدو

رونالدو يحذر من هذا الأمر

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

"وصلة رقص" للمتحدثة باسم الخارجية الروسية

أرشيفية

"الإفتاء": الـ"تاتو" حلال بشرط

تفاصيل مثيرة.. ذبحها وقطع جثتها بالساطور

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

قصة العملية التي أنهت على «هتلر».. تفاصيل مثيرة

#

تفاصيل مثيرة.. حقيقة عشق "مصطفى كامل" للأميرة شويكار

#

إسلام ضابط فلبيني.. تفاصيل مثيرة في موسم الحج

#

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن "فتاة التلفريك" المعلقة

زوجة

ذبح

خائنة

أقدم زوج على قتل زوجته وتقطيع جثتها بالساطور؛ بسبب اعترافها بخيانتها له؛ حيث نشبت خلافات بين الزوجين في الآونة الأخيرة لشكه في سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل زواجهما حتى يوم الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه أثناء الخلاف صرخت زوجته في وجهه واعترفت له بخيانتها قائلة: "أيوة رجعت لعشيقي وأقولك حاجة كمان البنت الكبيرة دي مش بنتك واللي عندك أعمله".

وانتابت الزوج حالة من الغضب؛ بعد سماع اعتراف زوجته وقرر التخلص منها، فاستغل دخولها للاستحمام واستل سكينا من المطبخ ودخل ورائها.

وأضاف المتهم "ذبحتها أمام الطفلتين، سددت لها عدة طعنات من الظهر ثم قمت بذبحها، وأحضرت ساطور وقسمتها نصفين وضعت كل منهما في شوال وألقيت بهما في الترعة".

وتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صور مثيرة لـ "ميرهان حسين" علي الشاطئ
» شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود
» تعرف على تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» الارصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"
» البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء
» توفيق عكاشة: " انا بقيت كاره الحياة وبتمنى انام ميطلعش عليا نهار"
» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة
» وزير الدفاع الأمريكي يؤكد وفاة حمزة بن لادن
» السعودية.. مصرع سائح بريطاني إثر اصطدامه بأحد الجبال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية