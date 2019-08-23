تدوينة مفاجئة لوزير خارجية البحرين عن شهداء الإمارات

23 أغسطس 2019 - 02:05 م

ترحم خالد بن أحمد وزير خارجية البحرين على شهداء الإمارات في اليمن، وأنهم أصحاب موقف أصيل.

وكتب بن أحمد على حسابه في "تويتر": "الموقف الأصيل و دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها.. رحم الله شهداء الإمارات في اليمن".

يأتي هذا في التوقيت الذي تنتشر فيه دعوات تطالب بسحب قوات الإمارات من اليمن، حيث طالب ضاحي خلفان نائب شرطة دبي، برجوع القوات الإماراتية من اليمن وترك التحالف العربي.

وكتب خلفان على حسابه في "تويتر": "أيها الإماراتيون عودوا للوطن فأنتم ضربتم المثل الأعلى في التضحية من أجل الصديق.. وحينما تكون الأمور هكذا.. أصبح لزاما علينا ترك القتال بصف "هادي" الذي لا يستحق" .

وترددت أنباء عبر منصة تويتر خلال الساعات الماضية، تزعم مغادرة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، المملكة، بعد رفض الحكومة اليمنية المشاركة في جلسات الحوار.

وجاءت تلك الأنباء على لسان عدد من النشطاء اليمنيين على منصة "تويتر".

وكانت المملكة دعت إلى حوار يمني على خلفية المواجهات الأخيرة في عدن، التي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مقرات تابعة للحكومة.